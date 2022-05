A settembre debutterà sugli schermi di Prime Video la serie, che si è occupato dei concept art del progetto, ha anticipato che la rappresentazione dellaregalerà non poche sorprese.

In un’intervista rilasciata a Empire, l’artista ha spiegato:

Questa non è la Terra di Mezzo che ricordate. Si tratta di un mondo che è davveero vibrante. Gli elfi non si nascondono a Bosco Artro o indugiano a Gran Burrone. Sono impegnati a costruire regni. Il regno dei nani a Moria non è una miniera abbandonata e Mithlond non è ancora una città abbandonata. Ho amato avere l’opportunità di esplorare quella storia non vista.