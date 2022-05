Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Sean Astin ha avuto i brividi guardando il trailer

Durante ilha dichiarato di aver avuto un’ottima impressione durante la visione del primo trailer de gli Anelli del Potere , la nuova e attesissima serie targatain arrivo il prossimo 2 settembre. L’attore che ha interpretato, il devoto compagno di Frodo, si è riunito con i compagni hobbitper la prima volta in 10 anni e durante il gremito panel ha potuto esporre la sua sensazione riguardo alle prime immagini della serie.

“Io per primo sono eccitato”, ha detto (via IGN). “Ho visto il trailer e mi ha fatto venire i brividi. Mi è sembrato che avessero colto nel segno. Per tutto il tempo mi sono detto: lo faranno bene. Non c’è modo che Amazon paghi quasi un miliardo di dollari per un franchise solo per rovinarlo”.

I dati usciti fino ad oggi parlano di un investimento di 465 milioni di dollari da parte di Amazon Prime Video per la prima stagione de Gli Anelli del Potere. Il triplo rispetto a quanto HBO sta spendendo per il prossimo prequel di Game of Thrones, House of the Dragon.

Sean Astin è convinto che lo show porterà nuovi fan a conoscere l’universo fantasy di J.R.R. Tolkien e provocherà un’impennata nel fandom de Il Signore degli Anelli. “Pensi soltanto, quanto tempo ci vorrà prima che diventi nuovo? Per almeno una generazione intera, se non due, sarà una novità assoluta”, ha spiegato Astin. “Finiranno per scoprire la nostra versione de Il Signore degli Anelli in seguito alla visione di ciò che sarà nuovo per loro. Porterà nuova consapevolezza a ciò che abbiamo fatto, quindi è ok per me. E se nel caso improbabile non fosse buono, andrebbe bene comunque. Do credito alle persone che sono determinate, che ci provano e che si esprimono. E mi sento così per tutti i remake. Ci sono alcuni classici intoccabili per i quali uno dice ‘per favore non metteteci mano’, ma la verità è che niente potrà mai cancellarli”.

Leggi anche: Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, nuove rivelazioni sugli orchi nella serie!