Un uomo mezzo francese e mezzo vietnamita che ha servito come spia per le forze comuniste durante la guerra del Vietnam.

Amanda Burrell e Susan Downey hanno parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 2 della serie Il Simpatizzante, disponibile in Italia su Sky e NOW.

Le due produttrici, intervistate da The Wrap, hanno espresso il loro entusiasmo per la possibile continuazione del racconto tratto dai romanzi di Viet Thanh Nguyen.

Burrell ha sottolineato:

Siamo così innamorati di questi personaggi e penso che con Hoa come nostro Capitano sarebbe fantastico. Ci sono tre libri, ce ne saranno altri, Viet è ossessionato da questi personaggi.

Downey ha quindi aggiunto:

Ma attualmente siamo concentrati semplicemente nel far uscire Il Simpatizzante nel mondo e scoprire, speriamo, che tutti lo apprezzano. C’è ancora qualcosa da raccontare sul percorso del Capitano in questo mondo, ma attualmente è come ogni altro progetto. Ho fatto parte di altre cose che hanno avuto sequel, ma devi semplicemente realizzare il primo nel modo giusto, non puoi pensare troppo in avanti o rovinerai qualcosa.

Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) e il premio Oscar Robert Downey Jr. (Iron Man, The Avengers, Sherlock Holmes) che interpreta diversi ruoli nella serie. Con loro Hoa Xuande (L’ultimo boss di Kings Cross), Fred Nguyen Khan (Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong.

Park Chan-wook è co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista (episodi 1-3); Don McKellar è co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore; Robert Downey Jr. è produttore esecutivo e interprete, Susan Downey è produttrice esecutiva insieme ad Amanda Burrell per Team Downey, Niv Fichman per Rhombus Media, Kim Ly, Ron Schmidt, Viet Thanh Nguyen (anche autore del libro), Jisun Back per Moho Film.

Alla regia Fernando Meirelles (episodio 4), Marc Munden (episodi 5-7). Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King, Tea Ho sono sceneggiatori della serie.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzata la stagione 2 della serie Il Simpatizzante?

Fonte: TheWrap