Il Talismano: i fratelli Duffer aggiornano sulla serie

Il prossimo progetto dei fratelli Duffer, dopo Stranger Things, sarà Il Talismano, l’adattamento del libro di Stephen King.

In una recente intervista con Variety, i Duffer hanno dato un aggiornamento sui lavori per la nuova serie Netflix, che sarà prodotta da Steven Spielberg. Matt Duffer ha dichiarato:

È incredibile. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. È davvero presto adesso per parlarne, ma abbiamo uno schema per il primo episodio.

Ross Duffer ha poi aggiunto:

Penso che con Spielberg tutto è davvero così stimolante. Ama davvero la gioia della narrazione, in particolare la storia de Il talismano, dove ci sono molte cose soprannaturali, c’è un lupo mannaro, succedono molte cose entusiasmanti, ma al centro di tutto c’è una madre e suo figlio, la loro relazione e il loro amore reciproco. Si spera di raggiungere l’obiettivo che trascini davvero la serie, siamo davvero entusiasti.

La trama di Il Talismano vede un ragazzo di 12 anni di nome Jack Sawyer che parte per un viaggio epico per salvare la vita della madre morente. Il Talismano è un artefatto straordinario che può non solo guarire sua madre ma, come scoprirà Jack, salvare il mondo. Il viaggio del ragazzo lo condurrà a spostarsi tra due mondi, il nostro e un mondo fantasy parallelo chiamato I territori.

Stephen King e Peter Straub hanno pubblicato il libro nel 1984 e nel 2001 è uscito il sequel, La casa nel buio.

Siete curiosi di scoprire di più sulla serie su Il Talismano dei fratelli Duffer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book