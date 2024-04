Nel lontano 2017, sull’onda del successo sempre crescente de Il trono di spade, la HBO ingaggiava quattro sceneggiatori – Jane Goldman, Brian Helgeland, Carly Wray e Max Borenstein – per dare forma a degli spin-off che fossero in gradi di esplorare diversi periodi di tempo all’interno dell’universo narrativo creato da George R.R. Martin.

Sappiamo poi come sia andata a finire: il solo spin-off de Il trono di spade concretamente realizzato dalla HBO è stato, fino ad ora, House of the Dragon che non ha visto coinvolti nessuno dei creativi citati.

Come i film di Sinbad di Ray Harryhausen mescolati con l’Odissea

In un’intervista rilasciata a Inverse, Brian Helgeland ha condiviso qualche informazione aggiuntiva sul suo spin-off del Trono di spade scartato dalla HBO:

Era venuto fuori benissimo, ma penso che abbiano pensato che il periodo del mio show era troppo distante da quelli che erano i pilastri dell’originale. Ecco perché non è stato fatto, ma nulla è mai morto. Il mio copione era basato sulla Regina Nymeria e su questo breve estratto su di lei che si trovava in un’enciclopedia di Westeros. Fondamentalmente, era la storia di Mosè ma al suo posto c’era Nymeria. Il suo paese viene distrutto e il suo popolo è costretto a vivere sull’acqua, ecco perché lo spettacolo si chiamava Ten Thousand Ships (10.000 navi). Finiscono per dover partire e trovare una nuova casa come gli Israeliti che lasciano l’Egitto. Lei è alla guida di tutte queste persone, cercando di tenere tutti insieme ma le cose posso peggiorare da un momento all’altro mentre attraversano una versione romanzata del Mediterraneo, cercando una nuova casa dove stabilirsi. La loro era una vita nomade. Vivevano in una città di zattere legate insieme, una grande città galleggiante.

Poi aggiunge:

A volte i personaggi arrivavano sulla terraferma, ma alla fine venivano cacciati mentre cercavano una casa, la loro versione della terra promessa. Ho incontrato George R.R. Martin per proporgli l’idea, che aveva approvato. Purtroppo, non ho lavorato più da vicino con lui, ma l’avrei fatto se lo show fosse stato preso. Era un po’ come i film di Sinbad di Ray Harryhausen mescolati con l’Odissea. In un certo senso, Nymeria è Ulisse, ma invece di un equipaggio di 12 persone, è responsabile di ogni cittadino in questa città-stato galleggiante. Il mio lavoro è ancora lì se HBO vuole riprenderlo. Ho apprezzato il tempo che ho trascorso a svilupparlo, e non si sa mai.

