La serie revival diè statada HBO dopo una sola stagione, le analisi della dottoressanon continueranno.

Lo ha confermato Casey Bloys, capo dei contenuti di HBO, dicendo che nonostante il buon lavoro con la protagonista Uzo Aduba, lo show non proseguirà:

La serie è stata la risposta a cosa potevi girare e scrivere durante la pandemia…Quali tipi di show possono essere prodotti. Da quelle conversazioni sono nate In Treatment e The White Lotus. E penso che lavorare con Uzo Aduba sia stato grandioso, davvero, ma non ci sono piani per continuarla.

La serie revival di In Treatment è a tutti gli effetti una stagione 4 dello show HBO dopo le tre con protagonista Gabriel Byrne andate in onda dal 2008 al 2010. Per la sua performance Uzo Adaba ha ottenuto una nomination agli Emmy dello scorso anno come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Siete tristi che In Treatment sia stata cancellata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative allo show nella nostra scheda.

Fonte: TV Line