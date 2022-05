La produzione deldella serieha ottenuto il via libera da parte di NBC.Il nuovo progetto che riporterà sugli schermi la storia sci-fi degli anni ’80 farà parte della programmazione degli anni ’80 e ’90.

Nelle puntate saranno trascorsi 30 anni da quando il Dottor Sam Beckett (Scott Bakula) è entrato nell’acceleratore ed è scomparso. Un team è stato ora assemblato per far ripartire il progetto nella speranza di capire i misteri legati alla macchina e all’uomo che l’ha creata.

Raymond Lee, ritratto anche nella prima foto ufficiale, avrà la parte del Dottor Ben Seong, un uomo di fede e fisico di fama mondiale che lavora al progetto sui viaggi nel tempo conosciuto come Quantum Leap.

Nel cast ci saranno anche Ernie Hudson nel ruolo di Magic, il veterano del Vietnam che Sam aveva usato per un viaggio nel tempo nella terza stagione e ora è a capo del progetto Quantum Leap; Mason Alexander Park nel ruolo di Ian, che ha ideato l’Intelligenza Artificiale usata per Quantum Leap; Caitlin Bassett nella parte di Addison, leader del progetto che usa la tecnologia per comunicare con un individuo che sta viaggiando nel tempo; e Nanrisa Lee nei panni di Jenn, a capo della sicurezza del quartier generale di Quantum Leap.

Steven Lilien e Bryan Wynbrandt saranno autori e produttori della serie. Martin Gero e Don Bellisario, creatore della serie originale, saranno nel team della produzione in collaborazione con Deborah Pratt, produttrice e co-narratrice.

