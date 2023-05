L’incoronazione di re Carlo III è stata seguita da un pubblico di oltre 19 milioni di persone nel Regno Unito. La sontuosa celebrazione è stata trasmessa da molte reti principali sabato, quando Re Carlo è stato incoronato nell’Abbazia di Westminster davanti a ospiti come Katy Perry e il Principe Harry.

I dati di ascolto sono saliti a 13 milioni su BBC1, secondo i dati del Broadcasters’ Audience Research Board forniti da Overnights.

La trasmissione in lingua dei segni organizzata da BBC2 è stata seguita da un picco di 1,7 milioni di persone. L’audience di ITV ha raggiunto un massimo di quasi 3,3 milioni.

Liam Hamilton, esperto di ascolti nel Regno Unito, ha dichiarato che un altro milione di persone ha guardato i canali di informazione, tra cui Sky News e BBC News.

Il totale di 19 milioni è ben lontano dal picco di 28 raggiunto l’anno scorso per i funerali della Regina Elisabetta II. L’incoronazione ha comunque battuto le celebrazioni del Platinum Jubilee dell’anno scorso, che hanno raggiunto un picco di 13 milioni per il Platinum Party at the Palace su BBC1.

Alcune emittenti britanniche hanno scelto di non trasmettere l’incoronazione. Channel 4 ha trasmesso il film di Rowan Atkinson Johnny English Strikes Again a un pubblico di 140.000 persone.

Gli indici di ascolto dell’incoronazione non includono coloro che hanno assistito all’evento in spazi pubblici, come i pub. Inoltre, non comprendono coloro che hanno guardato l’evento in streaming su servizi come YouTube e iPlayer, la piattaforma di streaming della BBC.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Deadline