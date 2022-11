Indiana Jones: in fase di sviluppo una serie per Disney+

Le avventure di Indiana Jones sembra saranno al centro di una nuova serie tv in fase di sviluppo per Disney+.

Il progetto, prodotto da Lucasfilm, sembra sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e sarebbero stati organizzati degli incontri con i potenziali sceneggiatori.

Attualmente, come abitudine per i progetti della Disney, non ci sono dettagli riguardanti la trama e non è possibile sapere se il progetto sia stato ideato come prequel, sequel o reboot della storia dell’iconico archeologo.

Disney, dopo le dichiarazioni di Harrison Ford che ha confermato che non riprenderà più il ruolo dopo il quinto film della saga, sembra stia valutando il modo per poter continuare a sfruttare il franchise.

L’attore era apparso con un cameo anche nella serie Le avventure del govane Indiana Jones, andata in onda dal 1992 al 1993 su ABC e composta da quattro speciali per la tv, realizzati dal 1994 al 1996 per The Family Channel. Il protagonista, nelle puntate, era stato interpretato da Sean Patrick Flanery, Corey Carrier e George Hall.

Fonte: Variety