Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , di essere al lavoro su(titolo provvisorio), una nuova serie originale prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios).

Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero e basata sulla serie britannica Gold Digger (scritta da Marnie Dickens e prodotta da Mainstreet Pictures, su distribuzione di ITV Studios), Inganno è un thriller sentimentale che gioca tra suspence, tabù e scomode verità sull’amore. L’appassionante relazione, non priva di ombre, tra una donna matura e un ragazzo che ha la metà dei suoi anni, mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo l’intoccabile topos della maternità della cultura mediterranea.

Dopo aver speso la sua vita dietro ai bisogni della famiglia, una donna matura , molto benestante inizia una relazione con un ragazzo che ha l’età del suo ultimo figlio, tornando a sentirsi viva e di nuovo amata. Ma i tre figli, per motivi diversi, sono accomunati da un totale scetticismo verso il ragazzo, non privo di ombre e di atteggiamenti equivoci, convinti che sia un truffatore. La donna sarà costretta a scegliere tra l’amore per i figli e i piaceri della nuova vita, scatenando una guerra di affetti che alzerà il velo sull’ingannevole ricerca della verità in amore.