Inside Job: Netflix cancella la serie tv animata, nonostante il rinnovo

Nonostante il precedente rinnovo per una stagione 2, Netflix ha deciso di cancellare la serie tv animata Inside Job dopo una sola stagione.

La parte 2 della prima stagione è stata pubblicata lo scorso anno e si concludeva con un grande cliffhanger in cui la protagonista Reagan stava per affrontare la più grande sfida della sua carriera.

Shion Takeuchi, showrunner di Inside Job, ha confermato su Twitter che Netflix ha cancellato la stagione 2 della serie nonostante ci fossero ancora tante cose da raccontare.

Ho il cuore spezzato nel confermarvi che Netflix ha deciso di cancellare la stagione 2 di Inside Job. Nel corso degli anni questi personaggi sono diventati reali per me, e sono distrutta dal non poterli vedere crescere. Reagan e Brett meritano un finale e la felicità. E avrei amato farvi vedere cosa avevo in serbo per loro.

A tutti quelli che lo hanno guardato, grazie per aver fatto questo viaggio con noi. Anche se sono triste, mi aiuta che qualcuno tenga a questi personaggi quanto me.