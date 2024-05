Il prossimo 19 giugno, Inside Out tornerà al cinema con il secondo capitolo, ma in futuro è in arrivo anche una serie tv per Disney+.

Jim Morris, presidente di Pixar, ha confermato che una serie TV di Inside Out è attualmente in produzione per Disney+ e sarà presentata in anteprima sul servizio di streaming nel 2025.

Secondo Bloomberg, che per primi hanno riportato la notizia, la serie si intitolerà Dream Productions ed è ambientata nei sogni di Riley. Nel primo film, Gioia e Tristezza finivano proprio alla Dream Production, ovveroil posto dove si creano i sogni di Riley.

Inside Out 2 arriverà nei cinema italiani il 19 giugno.

