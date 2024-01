In un’intervista con The New York Times (via ScreenRant), Ron Howard e Henry Winkler hanno ricordato un passaggio cruciale della produzione di Happy Days, celebre sitcom in cui vestono i panni di Richie Cunningham e Fonzie. Si tratta della decisione di dare a quest’ultimo più spazio rispetto ad altri personaggi a partire dalla seconda stagione, dove diventa personaggio regual. Una scelta che Howard non ha avuto problemi ad accettare:

Nella seconda stagione siamo andati velocemente in un’altra direzione e si è deciso di passare a uno show a tre camere davanti a un pubblico. Non l’avevo mai fatto. Mi terrorizzava, ma si è rivelata un’esperienza entusiasmante. L’altra idea era quella di spostare il personaggio di Fonzie in primo piano. È stata una specie di resa dei conti per me, perché il fulcro dello spettacolo si è spostato, eppure era il nostro modo di vincere. L’unica cosa che ho detto ai capi o ai dirigenti è stata: “Quello che è successo qui con Fonzie è fantastico. Ma fate in modo che anche voi capiate che qui c’è una vera e propria chimica e che pensiamo a noi stessi come a un ensemble“. Sono felice che abbiano fatto le mosse che hanno fatto, sia che io fossi al 100% d’accordo con loro in quel momento, sia che non lo fossi. È stato emozionante vedere lo spettacolo decollare.

A far storcere il naso ai due attori era però la proposta di modificare anche il titolo dello show:

Winkler: Vennero da me alla ABC e volevano cambiare il titolo in “Fonzie’s Happy Days”. Ho detto: “Se lo fate, è un insulto a tutti quelli con cui sto lavorando. Perché aggiustare qualcosa che non è rotto? Siamo davvero bravi. Vivo in famiglia ed è per questo che ho successo. Vi chiedo, se non mi ascoltate più, di lasciar perdere“.

Howard: Ho detto loro che me ne sarei andato. Non credo che per contratto avrei potuto farlo. Ma ho detto loro che se volete davvero cambiare il nome dello show in questo modo, preferirei tornare alla USC, alla scuola di cinema e a quello che facevo prima del lancio dello show.