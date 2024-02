L’anniversario di separazione dei Daft Punk verrà celebrato sul loro canale Twitch con la trasmissione dell’anime Interstella 5555.

Tre anni fa, i Daft Punk (Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo) annunciarono che si sarebbero sciolti. E ogni anno da allora, hanno fatto qualcosa in occasione dell’anniversario di questo annuncio, dalla condivisione di un vecchio show dal vivo all’annuncio di un’edizione deluxe del loro capolavoro del 2013, vincitore del Grammy, “Random Access Memories”.

Quest’anno trasmetteranno in streaming “Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem” del 2003, il film anime dell’era “Discovery”, in diretta sul loro canale Twitch.

Interstella 5555 è stato supervisionato da Leiji Matsumoto, famoso per Space Battleship Yamato e animato da Toei Animation, lo studio dietro Dragon Ball Z e Sailor Moon. Kazuhisa Takenouchi, un veterano di Dragon Ball Z, ha diretto il film da una sceneggiatura dei Daft Punk e Cédric Hervet.

