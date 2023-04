La stagione 2 di Intervista col vampiro dovrà fare i conti con un importante cambiamento nel cast: Bailey Bass ha infatti rinunciato al ruolo di Claudia e sarà sostituita da Delainey Hayles.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno la prossima settimana a Praga e sono previsti dei ciak anche a Parigi e New Orleans.

Bass, in un comunicato, ha dichiarato:

A causa di una serie di circostanze non prevedibili, non potrò tornare per la seconda stagione di Intervista col vampiro, tratta dai romanzi di Anne Rice. Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e un’esperienza incredibile. Auguro a Delainey il meglio nel sostituirmi nella parte. Non vedo l’ora di vedere i nuovi episodi. Apprezzo estremamente AMC, i produttori, Jacob, Sam, la troupe e, ovviamente, i meravigliosi fan.