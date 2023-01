Eric Bogosian interpreta nella serie Intervista col vampiro il ruolo di Daniel Molloy e ha ora rivelato che inizialmente aveva rifiutato di recitare nel progetto tratto dai romanzi di Anne Rice.

In un’intervista rilasciata a TV Tonight, l’attore ha spiegato che quando il suo agente gli ha proposto la parte, aveva detto di no. Eric ha raccontato:

Ma mi ha risposto: ‘Parliamone domani’. Sono così felice che io e lui abbiamo finalmente letto gli script, così mi sono reso conto che non era un ruolo semplie. Questa parte era qualcuno che ti mette alla prova. In più, devo dire, ho lavorato con persone che sono realmente brave in quello che fanno ma sono in un certo senso delle brutte persone, e ho lavorato con persone con cui è davvero facile lavorare, ma non lavorano in modo grandioso. Questo gruppo che ha realizzato lo show… Sono le migliori in quello che fanno. Ed è stato grandioso lavorare con Jacob Anderson, Sam Reid, la nostra scenografa Mara LePere-Schloop che ha creato l’intero aspetto dello show, e Rolin Jones, Alan Taylor che ha supervisionato la regia, e con gli altri registi. Per me è stato davvero un piacere. Lo hanno reso semplice.