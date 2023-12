Intervista col vampiro tornerà prossimamente sugli schermi americani di AMC con gli episodi della stagione 2 e il sito di TV Insider ha condiviso nuove foto che ritraggono Sam Reid.

Le prossime puntate dello show tratto dai romanzi di Anne Rice mostreranno quello che accade dopo che Louis, interpretato da Jacob Anderson, ha provato a uccidere Lestat (Reid).

Louis e Claudia (Delainey Hayles) saranno a Parigi, molto distante da New Orleans e Lestat, lasciato in una pozza di sangue dopo che gli era stata tagliata la gola. Louis non era riuscito a trovare la forza di bruciare il corpo del vampiro e ucciderlo definitivamente, scegliendo di gettare la bara in una discarica, dove si era nutrito del sangue dei topi.

Nella stagione 2 della serie Intervista col vampiro si vedranno dei flashback relativi al passato di Lestat prima di incontrare Louis, nel periodo durante il quale era un membro fondatore del Théâtres des Vampires a Parigi. Sarà lì che Louis e Claudia incontreranno i vampiri Armand (Assad Zaman) e Santiago (Ben Daniels).

La serie è stata creata da Rolin Jones, coinvolto anche come showrunner.

Che ne pensate delle nuove foto di Sam Reid tratte dalla stagione 2 di Intervista col vampiro?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TV Insider