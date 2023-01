AMC ha annunciato che si sta lavorando a un possibile crossover tra le serie Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair.

Il produttore Mark Johnson, nel team di entrambi gli show, ha infatti ammesso che ci sono delle conversazioni in corso riguardanti

“un incontro dei due mondi in un modo che abbia senso. Ovviamente sono completamente separati, ma tematicamente e per il modo in cui Anne Rice affronta i personaggi, vogliamo trovare un modo per avere quel flusso attraverso i vari show”.