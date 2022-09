Intervista col vampiro ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 qualche giorno prima del debutto sugli schermi americani di AMC.

Le nuove otto puntate saranno girate in Europa e Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Network e AMC Studios, ha dichiarato:

La portata e l’ampiezza di questo show, e quello che hanno offerto Mark e Rolin, è semplicemente stupendo. Hanno adattato il mondo ricco e vibrante di Intervista col Vampiro di Anne Rice in un modo meraviglioso e siamo incredibilmente orgogliosi. Dalla costruzione dei set alle scenografie, ai costumi e molto di più, nessun dettaglio è stato tralasciato. Questo cast stellare propone delle performance potenti che ci mettono emotivamente in connessione con questi personaggi e la loro umanità. Non vediamo l’ora di condividere il prodotto finale di questo sforzo staordinrio con gli spettatori tra qualche giorno e siamo elettrizzati che questa storia continuerà. Questo è solo l’inizio di un intero universo con storie coinvolgenti e personaggi che catturano lo spirito del fantastico lavoro di Anne Rice.