La serie Intervista col vampiro arriverà sugli schermi di AMC il 2 ottobre e Sam Reid è tornato a parlare delle differenze rispetto al film del 1994 con star Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst.

L’interprete di Lestat ha spiegato:

Amo il film. Amo anche l’interpretazione di Tom Cruise. Quando Anne Rice ha scritto il secondo romanzo ha fatto conoscere un po’ di più il personaggio e si capisce maggiormente, c’è più spazio per il suo passato. Ed è quello che abbiamo fatto. Sarà la seconda intervista che hanno avuto, in modo che Louis possa avere una versione con più sfumature di Lestat. Proporre tutti questi fantastici elementi di cui parla nei libri e non sono stati mostrati nei film, perché dura solo due ore e si basa di più sul primo libro, è quello che abbiamo potuto fare, e poi abbiamo potuto dare uno sguardo all’intero universo. Quindi è super eccitante.