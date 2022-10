Sam Reid ha svelato che è davvero divertente interpretare Lestat nella serie Intervista col vampiro che ha debuttato sugli schermi di AMC.

Il protagonista del progetto tratto dai romanzi di Anne Rice ha spiegato a ComicBook:

Si tratta realmente della cosa più divertente da fare. Non posso spiegarvi quanto lo sia: è così divertente perché è un personaggio così complicato. Ed è come un dono, i dialoghi che abbiamo sono straordinari. Ed è così gratificante interpretare questo personaggio e, in questo mondo, pronunciare le parole ideate da Anne Rice. Penso sia incredibile perché quando le leggi è davvero diverso rispetto al suono che hanno nella tua bocca, voglio dire che è diverso quello a cui pensi quando devi pronunciare le battute e poi pensi ‘Santo cielo, queste persone parlano così’. Perché ci sono molti punti esclamativi e molto amore. Ci sono delle emozioni realmente estreme nel libro che, quando le traduci per lo schermo, rimangono estreme, ma assumono anche un senso di realtà e diventano un campo minato in cui muoversi. Quindi è realmente, davvero, divertente. E i canini appuntiti sono divertenti, le lenti a contatto sono divertenti, e tutto è grandioso.