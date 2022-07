La serie Intervista col vampiro arriverà in autunno sugli schermi di AMC e, durante il San Diego Comic-Con 2022, il produttore Mark Johnson ha parlato di come è stato affrontato il compito di adattare il romanzo di Anne Rice per il piccolo schermo.

Parlando con Entertainment Weekly, il produttore Mark Johnson ha spiegato che lo show sarà più fedele al romanzo rispetto al film nonostante la scrittrice abbia firmato lo script del lungometraggio:

Abbiamo cercato di rimanere il più fedeli possibili allo spirito del libro, ma si tratta di un’interpretazione davvero moderna. Per molti aspetti il nostro show è più fedele al romanzo rispetto al film, ed è ironico perché Anne Rice ha scritto la sceneggiatura del film.

Johnson ha poi raccontato:

Intervista col vampiro è soprattutto una meravigliosa storia d’amore. Il risultato, a differenza del film, è che la serie è meno guidata dalla trama e maggiormente emozionante, con al centro i personaggi.

In precedenza Johnson aveva dichiarato che sviluppare la serie aveva rappresentato una grande responsabilità:

Quello che Anne Rice ha creato e ha conquistato i fan ci ha obbligato ad affrontare questa transizione dal libro alla televisione con grande responsabilità. Per noi è essenziale non deludere i fan e tuttavia abbiamo bisogno di assicurarci che questa storia, questi personaggi si rivolgano a un pubblico moderno.

La serie tratta dall’opera di Anne Rice debutterà il 2 ottobre e andrà in onda alle 10 di sera su AMC negli Stati Uniti, mentre al momento non sappiamo ancora dove andrà in onda in Italia (ma presumiamo su Sky / NOW).

A dirigere i primi due episodi Alan Taylor, regista di Mad Men, Game of Thrones, I Soprano.

Nel cast della serie che riporta sugli schermi la storia, dopo il film con Tom Cruise e Brad Pitt, ci saranno Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nei panni di Claudia, la vampira bambina e Eric Bogosian che interpreta il giornalista Daniel Molloy. Proprio Molloy racconta la storia d’amore, sangue e rincorsa dell’immortalità dei tre vampiri. Fuggendo dalle limitazioni della vita da uomo di colore nella New Orleans dei primi del novecento, Louis non resiste alla tentazione della fuga con Lestat, unendosi a lui come suo compagno vampiro. Ma i nuovi poteri di Louis hanno un prezzo molto violento, e l’arrivo della vampira bambina Claudia innesca un percorso di vendetta ed espiazione che durerà decenni.

Che ne pensate del legame tra il romanzo di Intervista col vampiro e la serie? Lasciate un commento!

Fonte: EW