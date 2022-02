Inventing Anna: per la sua storia, Anna Sorokin è stata ampiamente retribuita da Netflix

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

aka, la falsa ereditiera tedesca, ha ricevuto un’ingente somma di denaro da parte diper i diritti riguardanti la sua storia in, la nuova serie creata da. Infatti, Insider ha svelato che il colosso dello streaming ha pagato la Sorokin ben 320.000 dollari al fine di riadattare la storia della sua vita.

Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

Il suo piano si è bruscamente interrotto nel 2017 quando è stata arrestata per accuse di furto aggravato e poi dichiarata colpevole nel 2019. Dei 320.000 che Sorkin ha ricevuto da Netflix , ne ha pagati 199.000 in restituzione, 24.000 in multe statali e 75.000 in spese legali. Dopo aver versato la somma, i tribunali le hanno permesso di tenere il poco che è rimasto.

La serie è composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno ed è prodotta da Shonda Rhimes e da Betsy Beers. Protagoniste Anna Chlumsky (Veep – Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, e Katie Lowes (Scandal) nei panni di Rachel, una follower di Anna disposta a tutto. Laverne Cox (Orange Is the New Black) è Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un’aspirante regista.

