Ildi, Vladimir, ha rilasciato una nuova intervista in cui racconta gli anni dell’adolescenza della giovane che si è finta un’ereditiera russa, storia raccontata nella serie

Al Daily Mail, l’uomo nato a Mosca che si è trasferito con la moglie e la figlia in Germania per provare ad avere una vita migliore ha rivelato:

Parlo con Anna tre o quattro volte a settimana dal centro dell’immigrazione a New York e la conversazione è sempe la stessa: ha bisogno di soldi. Sta pagando le persone perché facciano per lei dei lavori in prigione, come pulirle i vestiti. Ha la capacità di far fare alle persone ciò che vuole.

Vladimir Sorokin ha inoltre aggiunto:

In passato le ho mandato migliaia di dollari. Al momento nel centro di detenzione le somme sono piccole… Ma anche lì non ha imparato come controllare le sue finanze.

Il padre di Anna ha inoltre dichiarato tristemente:

Non penso mi abbia mai detto che mi vuole bene, ma invece mi dice ‘Sono la tua unica figlia e devi aiutarmi, devi darmi soldi. Non posso trovarli da sola’. Ma lei ha trovato un modo, disonesto e vergognoso, che l’ha portata in prigione e ora in un centro in attesa di deportazione.

Vladimir ha sottolineato che è pronto a riaccoglierla a casa in Germania, cercando di evitare che compia nuovamente gli stessi errori:

Non penso sia malvagia, ma ha bisogno, per la prima volta, di capire cosa farà della sua vita.

L’uomo ha inoltre ricordato che, dopo essersi trasferiti nel 2007 nella città di Eschweiler, ha usato i soldi guadagnati con la sua società specializzata in condizionatori d’aria e riscaldamento per pagare gli studi privati della figlia, permettendole di andare a lezione di tedesco, inglese, francese e danza. Lui e la moglie, inoltre, hanno spesso compiuto lunghi tragitti in macchina per andarle a comprare abiti firmati. Anna, nel 2011, ha iniziato a frequentare una scuola d’arte a Londra, ritornando poi in Germania e andando a lavorare per un’azienda di pubbliche relazioni a Berlino. Successivamente si è trasferita a Parigi per uno stage in un magazine di moda, sostenuta dai genitori economicamente. Vladimir ha ammesso:

Voleva vivere come Paris Hilton, ma non potevamo darle quello stile di vita.

Nel 2013 Anna ha quindi iniziato a farsi strada a New York, fingendosi un’ereditiera.

La giovane, durante l’adolescenza, non aveva però una vita solitaria: le foto condivise dal padre la mostrano insieme alle amiche, con cui trascorreva il tempo e faceva molte gite. Solo con il tempo la ragazza si è allontanata, fino a perdere totalmente il contatto con loro. Vladimir Sorokin ha quindi concluso:

Tutto quello che voglio per Anna è finalmente che trovi un posto per lei in questo mondo.

