La stagione 2 di Invincible arriverà tra poco più di un mese, e Robert Kirkman ha ragionato sul futuro della serie animata.

In una recente intervista con Polygon, Kirkman ha detto che secondo lui la serie potrebbe durare sette o otto stagioni:

Sto cercando di non ridurmi a un numero, perché è in qualche modo un bersaglio in movimento. Penso che un periodo compreso tra le sette e le otto stagioni sembri essere sufficiente. Ma potrebbero esserci alcune cose in cui avanziamo un po’ più velocemente, alcune cose che andremo a espandere. Se fossimo abbastanza fortunati da durare a lungo, penso che sarebbe sufficiente per coprire l’intero fumetto.

Ci sono alcune cose lungo il percorso che non sono apparse nel fumetto che mi piacerebbe fare. Penso che sarebbe bello avere alcuni episodi qua e là che siano completamente originali. Quindi questo fa parte del piano per andare avanti.