Iron Fist: Finn Jones vorrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe

Finn Jones vorrebbe tornare a interpretare Iron Fist nel Marvel Cinematic Universe, dopo la cancellazione dell’omonima serie Netflix.

In una recente intervista con Geekscape, l’attore ha parlato di un eventuale ritorno nel ruolo:

Certo che lo farei! Mi piacerebbe avere un’altra possibilità… Ci tengo profondamente a Danny Rand. Credo in quel personaggio, credo che ci sia molto lavoro che può essere fatto. C’è qualcosa che mi conquista nel personaggio del perdente. Adoro la narrativa del perdente. Amo la capacità di dimostrare che qualcuno ha torto. E voglio dimostrare a tutti quelli che dubitavano che si sbagliavano. So di averlo dentro di me e so di poter fare il Danny Rand che i fan vogliono e so che è possibile.

L’attore si è poi concentrato sul flop della serie tv, e ha spiegato la sua opinione:

Penso, davvero, la prima stagione, ci sono state molte sfide creative, e non è stata all’altezza delle aspettative, e penso che sia dipeso da alcuni conflitti di programmazione. Quella stagione televisiva è stata affrettata perché avevamo The Defenders che dovevamo girare subito dopo. Dovevamo filmare The Defenders, avevamo tutti gli altri attori bloccati in quello show, quindi abbiamo dovuto filmare quei 13 episodi nel tempo stabilito, sfortunatamente, non abbiamo avuto il tempo di fare quello che ci si aspettava e quello che si desiderava, ovvero una serie tv sul kung-fu e sulle arti marziali fantastica e incredibile. E il motivo per cui lo show ha fallito è per via dei vincoli di tempo, a causa della cattiva programmazione.

Nella stagione 2 abbiamo davvero capito quali fossero i difetti e abbiamo lavorato duramente per correggere la rotta della serie tv. E secondo me, l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto un lavoro fantastico riportando lo show alle origini. Sfortunatamente, solo un mese dopo che la serie tv era stata presentata in anteprima, tutti gli spettacoli sono stati cancellati perché Disney voleva creare la propria serie, voleva fare le proprie cose sulla sua piattaforma, il che è comprensibile, ma è stato un peccato che, proprio quando eravamo quasi usciti dal cancello, pronti per andare a correre, siamo stati semplicemente strattonati in casa.