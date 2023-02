Sebbene Alden Ehrenreich sia nel cast di Ironheart in un ruolo non ancora annunciato, l’attore ha svelato qualche indizio sul personaggio.

Durante il press tour di Cocaine Bear, l’attore ha raccontato qualche dettaglio sul suo ruolo in Ironheart, definendolo molto divertente:

È un personaggio fantastico e c’è un elemento divertente di cui non posso parlare. È stato un ruolo davvero, davvero divertente. Non posso proprio dirlo. Lo show è davvero fantastico. È davvero un punto interessante del MCU. È divertente, è molto toccante ed emozionante in molti modi. E in pratica parla di questa ragazza nera che cresce a Chicago e la sua esperienza ed è davvero interessante.