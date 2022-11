Ironheart: Dominique Thorne svela il consiglio ricevuto da Robert Downey Jr

Dominique Thorne, protagonista di Ironheart, ha svelato il consiglio ricevuto da Iron Man in persona, Robert Downey Jr.

L’attrice ha svelato che Downey Jr l’ha chiamata tramite FaceTime sul set di Wakanda Forever:

Non sono stata in grado di parlare con RDJ prima che iniziassimo le riprese o altro, ma proprio verso la conclusione del film, ho avuto la possibilità di parlare con lui tramite FaceTime. Un membro del cast di Ironheart ha effettivamente fatto uno show con lui e ci ha messo in contatto, e ha avuto delle belle parole da dire su quanto crede che Riri Williams sia e debba sempre essere se stessa. Che questa eredità è diretta nella giusta direzione e tutte le belle cose incoraggianti che speri di sentire dallo stesso Iron Man.