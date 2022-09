Ironheart: Jim Rash tornerà nella serie Marvel Studios

Dopo la breve apparizione in Captain America: Civil War, Jim Rash tornerà in Ironheart.

L’attore aveva interpretato il preside del MIT nel terzo film di Captain America, e tornerà nel ruolo, siccome Riri Williams, protagonista di Ironheart, frequenta proprio il Massachusetts Institute of Technology.

Lo ha svelato una clip trasmessa a porte chiuse al D23, tenutosi lo scorso week-end.

Nel cast di Ironheart ci saranno anche Dominique Thorne, Antony Ramos, Manny Montana, Shea Couleé, Zoe Terakes e Lyric Ross.

Le riprese sono attualmente in corso e Chinaka Hodge ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Riri Williams ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 2016 ed è stata creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne che studia al MIT e crea la propria armatura. Tony Stark si accorge del suo talento e la sostiene nel suo percorso che la porta a diventare una supereroina.

Dominique Thorne torna nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e Ironheart approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. Feige ha poi invitato sul palco Anthony Ramos per salutare i fan e raccontare qualcosa del suo personaggio, Parker Robbins aka The Hood. L’arrivo della nuova serie è previsto per il prossimo anno su Disney+.