Ironheart: Regan Aliya si unisce al cast della serie Marvel

Regan Aliya farà parte del cast di Ironheart, la nuova serie Marvel Studios in arrivo il prossimo anno su Disney+.

L’attrice, conosciuta principalmente per XO e Kitty, interpreterà un personaggio ancora non rivelato, ma potremo scoprirne di più la prossima settimana in occasione del D23.

Nel cast di Ironheart ci saranno anche Dominique Thorne, Antony Ramos, Manny Montana, Shea Couleé, Zoe Terakes e Lyric Ross.

Le riprese sono attualmente in corso e Chinaka Hodge ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Riri Williams ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 2016 ed è stata creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne che studia al MIT e crea la propria armatura. Tony Stark si accorge del suo talento e la sostiene nel suo percorso che la porta a diventare una supereroina.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Regan Aliya nel cast di Ironheart? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline