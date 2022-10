Ironheart: Sacha Baron Cohen sarà davvero Mefisto? Nuovi rumour

Un altro ingresso nel cast di Ironheart, l’attesa serie live action dei Marvel Studios in arrivo su Disney+.

Deadline riporta infatti che Cree Summer, attrice canadese-americana specializzata soprattutto nel doppiaggio, si è unita in una parte non specificata.

La miniserie in sei episodi vedrà nel cast anche Sacha Baron Cohen, ancora non confermato ufficialmente nella parte anche se secondo quanto segnala Deadline “le prove della sua partecipazione sono sempre di più”. Apparentemente vedremo il celebre attore in carne e ossa verso la fine della serie, probabilmente negli ultimi due episodi. Tuttavia sarebbero state effettuate scansioni complete del suo corpo per realizzare una versione in CGI, il che indicherebbe un possibile alter ego – ed ecco che i rumour sul debutto sullo schermo dell’iconico Mefisto si fanno sempre più insistenti…

Creata da Chinaka Hodge, la serie vede Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, personaggio che ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 2016 ed è stata creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Riri è una quindicenne che studia al MIT e crea la propria armatura. Tony Stark si accorge del suo talento e la sostiene nel suo percorso che la porta a diventare una supereroina…

IRONHEART: LA TRAMA

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart vede Dominique Thorne tornare nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e Ironheart approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia.

Nel cast anche Anthony Ramos, Manny Montana, Shakira Barrera, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé, Zoe Terakes e Paul Calderón.