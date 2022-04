sta per concludersi, ma nel 2023 arriverà su AMC lo spinoffcon star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. L’interprete di Maggie ha ora rivelato come è nato il progetto ideato dallo sceneggiatore e produttore Eli Jorné in un’intervista rilasciata a ComicBook.

Lauren ha spiegato:

So che ci sono sempre state tre, forse quattro, opzioni per come Maggie sarebbe finita in uno spinoff. Per Maggie o Negan ci sono state alcune idee che venivano considerate. Penso che la storia che ha ideato Eli Jorne, che è quella che gireremo per la prima stagione di Isle of the Dead, fosse semplicemente davvero potente e un modo così interessante per i fan per poter vedere continuare la storia di questi personaggi.

L’attrice ha quindi ricordato che nella seconda parte dell’undicesima stagione Maggie sta iniziando a fidarsi di Negan per aver salvato suo figlio, Hershel Rhee (Kien Michael Spiller), ma non ha dimenticato la morte del marito Glenn (Steven Yeun).

Cohan ha quindi aggiunto:

Io e Jeff siamo entusiasti perché è completamente in linea con chi sono e la situazione in cui si ritroveranno alla fine della stagione 11, è in qualche modo persino ancora più teso rispetto a come siamo in questa stagione. Per noi va quindi bene perché penso che avrò l’occasione di trovare degli aspetti di Maggie che volevo esplorare di più e questa ambientazione per la serie e il fatto che sia in conflitto con Negan è un’opportunità grandiosa per farlo.

Lo spinoff mostrerà quindi Maggie e Negan intraprendere una missione a Manhattan, area che è rimasta isolata dopo l’apocalisse zombie e che è piena di morti viventi e sopravvissuti che hanno reso la città di New York un mondo pieno “di anarchia, pericolo, bellezza e terrore”.

Lauren ha ribadito:

Avevano molte idee diverse e poi le hanno delineate. E quella che era la più coinvolgente e che abbiamo pensato avrebbe entusiasmato maggiormente i fan è stata scelta.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di luglio a New York in vista di un debutto nel 2023 su AMC e AMC+.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Lauren Cohan su Isle of the Dead? Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla serie?

