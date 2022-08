Tra i prossimi progetti ambientati nell’universo di The Walking Dead ci sarà anche Isle of the Dead, con protagonisti Negan e Maggie e nella giornata di ieri sono state svelate nuove anticipazioni.

Il produttore Scott M. Gimple, durante lo speciale Talking Dead: The Walking Dead Universe Preview 2022, ha dichiarato:

Sono fantastici negli ultimi otto episodi di The Walking Dead. La storia di Negan e Maggie in quelle puntate è incredibile. E stabilisce il livello che proveremo a superare con Isle of the Dead.

Nelle sei puntate i personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan arriveranno a Manhattan, città che sarà a pezzi e caotica, alle prese anche con fazioni in guerra. Gimple ha anticipato:

Sarà folle e Maggie e Negan arrivano e vengono coinvolti in quella pazzia. C’è molto conflitto, c’è molta azione, i walker sono folli. I topi in quella città sono folli. Eli Jorné è lo showrunner e stanno facendo un incredibile lavoro proprio ora.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios, al podcast Strictly Business, aveva raccontato:

Si svolgerà sull’isola di Manhattan che è stata lasciata agli zombie 12 anni quando hanno preso il controllo di Manhattan. Il governo ha deciso di far saltare tutti i ponti e i tunnel e lasciare l’isola ai walker. E ora sono passati 12 annni. C’è un branco di milioni di walker che domina le strade di Manhattan… Maggie e Negan devono muoversi attraverso l’isola, dove c’è una piccola fazione di civili che vive a Mannhattan… più in alto rispetto al decimo piano di tutti gli edifici.

Nel cast di Isle of the Dead ci saranno anche Gaius Charles, Zeljko Ivanek, Jonathan Higginbotham e Mahina Napoleon.

Che ne pensate delle nuove anticipazioni riguardandi Isle of the Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sull’universo di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook