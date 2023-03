Jacob Elordi, la star di Euphoria, ha chiesto un ordine restrittivo contro un fan di 61 anni con precedenti penali che è diventato uno stalker.

L’attore, come rivelato da TMZ, si è presentato in tribunale lunedì per denunciare Robert Dennis Furo che si è presentato più volte a casa sua, gli ha portato regali e persino professato il suo amore.

Nei documenti Elordi ha spiegato che il 5 febbraio era uscito di casa per portare fuori il cane con un amico e, quando è tornato, ha poi trovato un pacchetto con dei dolci appeso al cancello della sua residenza. Jacob ha gettato nelle immondizie il pacco, ma pochi minuti dopo Furo si è presentato nel suo cortile urlando il suo nome, dichiarandogli il suo amore e dicendo che era felice di vederlo.

L’attore lo ha affrontato e gli ha chiesto di andarsene, decidendo poi di segnarsi il numero di targa della sua macchina e di chiamare la polizia.

Alcune settimane dopo Elordi è tornato a casa e ha trovato dei fiori, delle caramelle e un biglietto nel suo cortile sul retro. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato Furo mentre si introduce nella sua proprietà 3 volte in 30 minuti durante la giornata.

Nel biglietto ci sono delle scuse e la richiesta di chiamarlo. Elordi è convinto che l’uomo stia controllando la sua casa e monitorando i suoi movimenti perché si avvicina alla sua residenza solo quando si allontana. Il protagonista di Euphoria ha ammesso che ha paura di tornare nella propria abitazione dopo aver concluso le riprese del film che lo stanno tenendo impegnato. Furo, inoltre, continua a commentare i post condivisi sui social media dichiarando il proprio amore e Jacob teme che, se ignorato o allontanato, possa avere una reazione violenta.

I legali del giovane attore sostengono inoltre che l’uomo abbia tormentato anche Nicolas Cage e si sia introdotto illegalmente nella casa dell’attore nel 2007, in piena notte.

Il giudice ha accettato la richiesta di Jacob Elordi contro il suo stalker e ha ordinato con un ordine restrittivo che l’uomo smetta di provare a contattarlo e rimanga a distanza dalla sua abitazione, dalla sua macchina, dai luoghi di lavoro e, ovviamente, dall’attore stesso.

Fonte: TMZ