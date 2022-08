James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, ha deciso di fare causa a Sirius XM a causa della mancata realizzazione di un podcast.

Gli avvocati dell’attore hanno sostenuto che la società avrebbe promesso all’attore un importante accordo economico, cancellando tutti i piani ancora prima dell’inizio della produzione.

Tra i documenti si sostiene che alla fine del 2021, James Van Der Beek ha iniziato le trattative per creare un podcast basato sulla sua carriera, sui suoi personaggi e sulla sua vita privata, essendo padre di sei figli. La star avrebbe dovuto esserne il conduttore e realizzare interviste e condividere dettagli del dietro le quinte. L’accordo avrebbe dovuto far incassare all’attore 700.000 dollari per la produzione di 40 puntate. La società ha però deciso di cancellare il progetto sostenendo che il team che si occupa degli aspetti economici di Siriux XM non ha dato il via libera all’accordo.

Gli avvocati di James hanno dichiarato che la situazione ha impedito a Van Der Beek di proseguire le trattative con altre società e lo avevano portato a rifiutare il coinvolgimento in altri progetti per dedicarsi totalmente alla creazione del podcast. I legali chiedono quindi che Sirius XM versi all’attore 700.000 dollari e una cifra per coprire i danni subiti.

Fonte: The Blast