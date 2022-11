Il romanzo Jana – Marked For Life scritto da Emelie Schepp diventerà una serie creata e diretta da Felix Herngren (Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve), prodotta per Viaplay.

I sei episodi saranno sviluppati in collaborazione con Henrik Björn (Jordskott).

Al centro della trama ci sarà Jana Berzelius, che lavora come procuratore distrettuale ed è stata da giovanissima tra le fila dei militari. Durante un’indagine sull’omicidio di un ufficiale di alto livello che si occupa dell’immigrazione in Svezia, il primo sospettato viene ritrovato privo di vita e Jana nota subito un indizio importante sul cadavere. Per capire il proprio traumatico passato, Jana deve raggiungere il killer prima della polizia.

Il romanzo ha venduto oltre 3 milioni di copie in oltre 30 nazioni e nel team della produzione ci saranno anche Erik Barmack, Elin Kvist, Martin Rea e Lotta Dolk.

Filippa Wallestam di Viaplay ha dichiarato:

Ci sono dei buoni motivi per cui Emelie Schepp è stata nominata la migliore scrittrice svedese di thriller per tre anni consecutivi. Le sue storie sono tese e sconvolgenti, e Jana è un personaggio intrigante.

Nel team degli sceneggiatori ci sono anche Maria Karlsson (Snabba Cash), Daniel Sawka, Charlotte Lesche e Herngren.

Fonte: Deadline