Jason Isaacs interpreterà Cary Grant in una nuova serie televisiva biografica prodotta da ITV Studios.

Le quattro puntate saranno distribuite sulla piattaforma di streaming ITVX e il progetto si intitola Archie, ispirandosi al nome di battesimo della star di Hollywood, ovvero Archibald Alexander Leach.

Cary Grant ha recitato in oltre 70 film ed è stato nominato due volte all’Oscar, con film come Penny Serenade e None but the Lonely Heart.

La serie racconterà la vita dell’attore dalla sua nascita a Bristol nel 1904, seguendone l’infanzia vissuta in estrema povertà, il tradimento compiuto dal padre nei confronti della madre e la morte del fratello maggiore John. A quattordici anni Archie ha iniziato a recitare, trasferendosi poco dopo negli Stati Uniti.

Nel 1961 l’attore ha poi affrontato un momento difficile dopo due matrimoni falliti e l’attrazione per Dyan Cannon, che aveva 30 anni meno di lui, sposata poi nel 1965, un anno prima del suo addio alla recitazione.

Jason Isaacs ha dichiarato:

C’è stato un solo Cary Grant e non sarei mai abbastanza stupido da provare a mettermi nei suoi iconici panni. Archie Leach, però, non potrebbe essere più distante dal personaggio che ha inventato per salvare se stesso.

La miniserie scritta da Jeff Pope ha ottenuto l’approvazione di Jennifer Grant, la figlia della star, e dell’ex moglie Cannon che hanno descritto la sceneggiatura come “intelligente, comprensiva e in grado di catturarne la personalità in modo così brillante”.

Che ne pensate della scelta di Jason Isaacs come protagonista della miniserie su Cary Grant, Archie? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline