Nella premiere della stagione 10 di The Goldbergs, andata in onda questo mercoledì, esce di scena il personaggio di Jeff Garlin, che aveva abbandonato la serie lo scorso dicembre a seguito delle accuse di comportamento poco professionale. Per scoprire come, potete leggere questo articolo. Nella stessa giornata, l’attore ha annunciato, in un post su Instagram, di soffrire di un disturbo bipolare. “Il bipolarismo è uno stronzo“, scrive. “A volte è troppo da affrontare. Sto facendo del mio meglio. Questa è la prima volta che parlo di questo problema“. Al messaggio, che potete vedere qui sotto, Garlin ha aggiunto una fotografia in bianco e nero dell’attore Stafford Repp nel ruolo del capo della polizia O’Hara (personaggio del Batman con Adam West) mentre legge con un’espressione scioccata una parodia di Batman sulla rivista Mad.

Vi ricordiamo che, parlando con Deadline, un impiegato della serie aveva raccontato che l’attore “è stato estremamente aggressivo sia verbalmente che emotivamente“: nei giorni in cui era presente sul set, il clima di lavoro cambiava completamente. Garlin aveva parlato di queste accuse in un’intervista su Vanity Fair, smentendo totalmente di aver offeso qualcuno e spiegando che il suo modo di comportarsi dipende dal tipo di comicità che propone. In particolare, sembra che abbia infastidito i colleghi il suo costante appellarsi ai genitali femminili, anche dopo che la troupe se ne è lamentata. Inoltre avrebbe costantemente chiamato i membri della troupe con appellativi e nickname offensivi. Un paio di mesi fa, poi, durante le riprese di una scena sarebbe stato estremamente aggressivo nei confronti di una comparsa, e quell’atteggiamento in particolare avrebbe rotto il rapporto di fiducia e rispetto tra la produzione e Garlin.

FONTE: Instagram