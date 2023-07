Jenna Coleman sarà la protagonista, accanto a Oliver Jackson-Cohen, della serie Wilderness, un progetto targato Amazon prodotto per Prime Video di cui sono state condivise alcune foto.

Le immagini, condivise da RadioTimes, mostrano i due attori nei ruoli di Liv Taylor e suo marito e Will. I due personaggi vengono ritratti mentre stanno trascorrendo una vacanza in America e ammirando il paesaggio.

La serie si basa sul romanzo scritto nel 2019 da BE Jones e racconterà ciò che succede quando il matrimonio apparentemente solido e una nuova vita glamour a New York iniziano a subire le conseguenze della scoperta compiuta da Liv: Will sta avendo una relazione extraconiugale.

Liv decide che la vendetta è la sua unica opzione e, dopo che Will le propone una gita intorno nell’area dei National Parks per dare un nuovo inizio al loro rapporto, la giovane pensa a un piano per ottenere ciò che vuole.

Nel cast ci sono anche Eric Balfour e Ashley Benson, nei ruoli di Garth e Cara. Il gruppo di interpreti è composto poi da Claire Rushbrook, Marsha Stephanie Blake, Morgana Van Peebles e Jonathan Keltz.

Fonte: RadioTimes

