Jenna Ortega è stata costretta a intervenire su Instagram per smentire ufficialmente che sta frequentando Johnny Depp.

La star di Mercoledì, che ha 40 anni meno di Depp, ha infatti voluto mettere definitivamente a tacere i gossip su una presunta relazione iniziati dopo che online si era diffusa la falsa notizia di un avvistamento della presunta coppia e alcune indiscrezioni riguardanti un possibile coinvolgimento di Depp in Beetlejuice 2, diretto dall’amico di lunga data Tim Burton.

Jenna ha ora dichiarato:

Tutto questo è così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Per favore, smettetela di diffondere menzogne e lasciateci da soli.

Un portavoce della star di Pirati dei Caraibi ha ulteriormente chiarito:

Mister Depp non ha alcun rapporto personale o professionale con Miss Ortega. Non l’ha mai incontrata e non le ha nemmeno mai parlato. Non è coinvolto in nessun progetto in cui recita, e non ha intenzione di farlo.