Jennifer Coolidge continua il suo periodo positivo grazie all’Hasty Pudding Theatricals di Harvard che l’ha proclamata Donna dell’anno 2023.

La motivazione del riconoscimento ricorda le sue “iconiche performance” in The White Lotus, The Watcher, La rivincita delle bionde e American Pie, “tra le innumerevoli” realizzate dall’attrice, sostenendo poi che sia “una presenza davvero unica e con un grande impatto nel mondo dell’intrattenimento”.

Maya Dubin, coordinatrice del premio che celebra l’Uomo e la Donna dell’anno, ha dichiarato:

Siamo così eccitati nell’accogliere Jennifer Coolidge di nuovo nella sua città natale e a Harvard, l’iconica ambientazione di La rivincita delle bionde. La sua scintillante personalità e presenza comica sono così in stile Pudding. Sappiamo che sarà perfetta per l’evento musicale spettacolare di Pudding, anche se se deve ancora guadagnarsi il suo Pudding Pot sul palco.

Il riconoscimento è il premio più antico di Hasty Pudding Theatricals e viene assegnato ogni anno ai performer che hanno avuto un contributo durevole e degno di nota nel mondo dell’intrattenimento. Il riconoscimento è stato ideato nel 1951 e tra le precedenti vincitrici ci sono Meryl Streep, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Kery Washington e Jennifer Garner.

Il 4 febbraio la star di The White Lotus parteciperà a una parata e verrà poi premiata negli spazi della Farkas Hall, storica sede dell’organizzazione.

Che ne pensate della scelta dell’Hasty Pudding Theatricals di premiare Jennifer Coolidge con il premio Donna dell’anno?

Fonte: Deadline