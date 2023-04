Jensen e Daneel Ackles, tramite la propria casa di produzione Chaos Machine, hanno stretto un accordo con Amazon che prevede il loro coinvolgimento come produttori e attori.

In precedenza i due coniugi erano legati a Warner Bros Television, al punto che nel mese di ottobre si era parlato di un’estensione della partnership di ben 2 anni. Gli Ackles e lo studio, tuttavia, sembra abbiano deciso di prendere strade diverse pur rimanendo in buoni rapporti e proseguendo con lo sviluppo dei progetti già in fase di lavorazioni.

Gli Ackles hanno dichiarato:

Siamo elettrizzati nel continuare questo percorso con il team incredibilmente intelligente e creativo di Amazon. Abbiamo amato far parte della famiglia di Amazon con The Boys e non vediamo l’ora di continuare il rapporto mentre sviluppiamo insieme dei progetti eccitanti e interessanti.

Vernon Sanders ha aggiunto:

Siamo elettrizzati nell’estendere il nostro rapporto con Jensen nell’andare oltre la sua brillante performance di Soldatino in The Boys. Jensen è un interprete con più di un talento, e un produttore. Non vediamo l’ora di scoprire cosa lui, Danneel e Chaos Machine proporranno.

La casa di produzione ha recentemente prodotto The Winchesters, la serie prequel di Supernatural in cui Jensen Ackles è coinvolto anche come voce narrante.

Che ne pensate del nuovo accordo stretto dagli Ackles e Amazon?

Fonte: ComicBook