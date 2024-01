Jeremy Allen White ha conquistato anche un Emmy per la sua interpretazione nella serie The Bear e, salito sul palco per ritirare l’ambita statuetta, ha spiegato quanto il ruolo di Carmy Berzatto sia stato importante per la sua carriera.

L’attore ha spiegato:

Amo così tanto lo show, mi ha riempito. Mi ha dato una passione, ha acceso un fuoco dentro di me, per essere all’altezza del meraviglioso lavoro compiuto dal creatore Christopher Storer e della produttrice esecutiva Joanna Calo. Vi voglio bene, grazie, grazie, grazie.

Jeremy ha quindi rivolto delle parole di ringraziamento nei confronti del cast, della troupe e dei suoi genitori, sottolineando:

Vi voglio così tanto bene, grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, specialmente durante l’ultimo anno. Sapete a chi mi sto riferendo.

L’ultima parte del suo discorso è stata quindi rivolta ai figli Ezer e Dolores, avuti con l’ex moglie Addison Timlin prima del divorzio avvenuto nel mese di maggio. La star di The Bear ha dichiarato:

Vi amo così tanto. Questo premio è per voi.

Jeremy Allen White ha conquistato, nelle ultime settimane anche i Golden Globe e i Critics’ Choice Award, battendo agguerriti avversari come Bill Hader, Jason Segel, Jason Sudeikis e Martin Short.

Che ne pensate della vittoria di Jeremy Allen White agli Emmy?

Fonte: The Hollywood Reporter