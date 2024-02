Jeremy Renner, intervistato da ComicBook.com, ha aggiornato i fan sulla situazione delle riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown.

L’attore ha spiegato:

Abbiamo realizzato due episodi, ne abbiamo altri otto da girare. Sto leggendo solo una puntata alla volta. Quindi non so molto, e in ogni caso non rivelerebbero troppe anticipazioni in ogni caso.

Renner ha sottolineato:

Penso sarà piuttosto entusiasmante. C’è molto… Si tratta di una narrazione davvero in stile Kingstown. È molto. È piuttosto fantastico. È davvero entusiasmante. Non vedo l’ora. Domani inizieremo il lavoro sul terzo episodio, vedremo come andrà.

Paramount+ aveva annunciato il rinnovo per la terza stagione di Mayor of Kingstown nel mese di settembre, confermando così che Renner avrebbe ripreso il ruolo di Mike McLusky, un ex detenuto la cui famiglia lavora mediando le dispute tra gang di strada, condannati al carcere, guardie e poliziotti nella cittadina del Michigan che dà il titolo alla serie.

Che ne pensate dell’aggiornamento sulla stagione 3 di Mayor of Kingstown?

Fonte: ComicBook

