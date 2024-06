Jeremy Renner è il protagonista della serie Mayor of Kingstown di Paramount+, arrivata alla seconda stagione e con una terza in uscita. L’attore racconta a ScreenRant quanto sia stato importante per lui lavorare al progetto per riprendersi dall’incidente che lo ha coinvolto il primo gennaio 2023.

Renner infatti è rimasto vittima di un incidente con un gatto delle nevi che lo ha investito, lasciandolo con 38 ossa rotte in tutto il corpo e la possibilità di non riprendersi più. Lentamente però l’attore ha cominciato a guarire.

Non dovevo guardare troppo lontano, ma penso che tutti abbiano bisogno di qualcosa a cui guardare con aspettativa. L’idea di voler fare Mayor of Kingstown era qualcosa che, in futuro, mi avrebbe forse rimesso in piedi. Un anno dopo l’incidente abbiamo ricominciato, e probabilmente non ero del tutto pronto fisicamente, ma mi sentivo mentalmente pronto e preparato. Abbiamo avuto molte persone straordinarie che mi hanno aiutato a rimettermi in piedi per questa cosa. Io, Hugh [Dillon], e il nostro showrunner Dave Erickson stiamo lavorando davvero duramente. Abbiamo lavorato davvero duramente, e siamo davvero felici e orgogliosi non solo della stagione ma anche del recupero fisico durante questa stagione difficile.

La trama ufficiale della terza stagione di Mayor of Kingstown recita: Una serie di esplosioni sconvolge Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa apre un negozio in città, e una guerra alla droga infuria dentro e fuori le mura della prigione. La pressione è su Mike McLusky (Renner) affinché metta fine agli scontri, ma le cose si complicano quando un volto del suo passato minaccia di minare i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

