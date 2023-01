L’incidente di Jeremy Renner non poteva avvenire in un momento più delicato per l’attore, professionalmente parlando: in questi giorni infatti debutta Mayor of Kingstown, la serie di cui è protagonista.

Il co-creatore Hugh Dillion ha parlato in un’intervista della sua interazione più recente con l’attore, rassicurando i fan:

È stato veramente un sollievo dopo giorni interi di montagne russe emotive, perché non appena ho ricevuto la notizia dell’incidente ho pensatok di prendere un aereo e correre in ospedale per vederlo. Ma il giorno dopo mi ha mandato un video, ed è stato il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e volgare… in pratica mi diceva che sarebbe ritornato quanto prima. È così divertente, è praticamente un fratello per me. Abbiamo lavorato insieme a questa serie per due anni. È la serie che ho creato con Taylor Sheridan e Renner è praticamente inarrestabile in essa. Ha un talento incredibile e il cast e la troupe lo amano. Io lo adoro e così quando ho ricevuto questa notizia il mondo si è fermato. Non vedo l’ora che si rimetta, quel video mi ha davvero rassicurato, anche perché ci sono volgarità una dietro l’altra. Ho riso tantissimo e mi sono commosso allo stesso tempo, grazie a dio sta bene ed è sulla via della guarigione.

Renner, lo ricordiamo, è stato sottoposto a due operazioni dopo aver riportato gravi ferite al torace e a una gamba: domenica 1 gennaio era stato travolto da uno spazzaneve nella sua proprietà in Nevada. In questi ultimi giorni sono state diffuse da un tabloid presunte indiscrezioni sulla possibilità che l’attore perda la gamba, ma non sono arrivate conferme né ulteriori dettagli. Qui trovate gli aggiornamenti ufficiali più recenti.