Jeremy Renner, 14 mesi dopo il terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, continua a compiere passi in avanti nel suo recupero fisico, come dimostra anche un recente video del suo allenamento pubblicato online.

L’attore ha condiviso un filmato in cui è impegnato a sollevare alcuni pesi, spiegando:

La mia giornata libera… Non sono sembre entusiasta o motivato, ma cerco di spingere più duramente in quelle giornate. Il progresso richiede delle progressioni.

My day off … I’m not always excited nor motivated, but I tend to push harder those days. Progress requires progressions pic.twitter.com/GToqbKn5Ps — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 6, 2024

Per ora l’attore non dovrebbe tornare nei prossimi progetti del MCU con il ruolo di Occhio di Falco, ma è stato impegnato nelle riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown.

Paramount+ aveva annunciato il rinnovo per la terza stagione di Mayor of Kingstown nel mese di settembre, confermando così che Renner avrebbe ripreso il ruolo di Mike McLusky, un ex detenuto la cui famiglia lavora mediando le dispute tra gang di strada, condannati al carcere, guardie e poliziotti nella cittadina del Michigan che dà il titolo alla serie.

Che ne pensate del video dell’allenamento di Jeremy Renner?

Fonte: X