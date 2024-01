Jeremy Renner, dopo l’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, è tornato su un set in occasione delle riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown e l’attore, prima di iniziare il lavoro, ha condiviso con People le sue emozioni.

L’attore ha ammesso:

Non so se vedo l’ora di iniziare. Provo in un certo senso a fare tutto un passo alla volta. Mettere un piede davanti all’altro. E poi ti ritrovi a camminare.

Jeremy ha aggiunto:

Penso sarò entusiasta quando sarò lì e riprenderò un ritmo. Sono entusiasta del personaggio e, ovviamente, di tutte le persone coinvolte e tutti i dettagli della storia, ma per quanto mi riguarda, sto cercando di ritrovare la fiducia nel lavoro.

L’interprete di Mike McLusky nello show targato Paramount+, ha iniziato a lavorare ai nuovi episodi il 10 gennaio, a un anno da quando è stato investito dallo spazzaneve che stava usando a Capodanno nel vialetto di fronte alla sua casa a Reno, Nevada. L’incidente gli ha causato oltre 30 fratture e altri danni fisici.

Renner ha aggiornato i fan sostenendo che sia “arduo” e il lavoro richieda di trascorrere lunghe giornate al freddo, nella città di Pittsburgh, situazione che lo intimorisce un po’ perché teme di scivolare e cadere, non avendo ancora totalmente la forza nelle gambe.

