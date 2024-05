Jeremy Renner ha svelato che, dopo l’incidente avuto nel gennaio 2023, sul set della stagione 3 di Mayor of Kingstown ha dovuto affrontare una sfida inaspettata: rimanere sveglio senza addormentarsi.

La star di Hawkeye ha subito la frattura di 30 ossa e altri traumi dopo essere stato investito dallo spazzaneve che stava usando all’esterno della sua abitazione e, dopo mesi di riabilitazione, è tornato al lavoro.

Renner ha quindi raccontato che si è trovato in difficoltà quando è tornato a recitare:

Provare a creare un qualche tipo di verità e far crederlo al pubblico mentre stavo cercando di imparare a camminare di nuovo, a mettere un piede davanti all’altro e non alzarmi in agonia… Sto realizzando tutte queste cose per trovare nuovamente il mio posto sul pianeta. L’idea di ritornare in un mondo fittizio… Devo essere onesto, ho dovuto realmente pensare: ‘Si tratta di qualcosa che voglio realmente fare?’.

Il lavoro sul set si è successivamente rivelato piuttosto complicato:

Dicevano ‘E azione!’ e io ero mi ero addormentato. Ci siamo resi conto che mi facevano lavorare troppo duramente, troppe ore, troppi giorni di seguito. Quello che sono disposto a fare è tutto, ma quello che sono in grado di fare è un’altra cosa.

I produttori hanno quindi dovuto trovare un ritmo di lavoro che fosse in linea con i suoi bisogni, dandogli inoltre il tempo di fare esercizio fisico sul set. Jeremy, inoltre, non è andato in California per le riprese con la stessa frequenza avuta in passato, diminuendo così lo stress causato dal jet lag. Renner ha ribadito:

Hanno dovuto trattarmi come se fossi stato un attore bambino. Il sindaco di Kingstown ora è un quattordicenne.

La star ha sottolineato che è però felice di essere vivo e non c’è nulla che può togliergli il sorriso o fargli avere una giornata storta.

Che ne pensate della sfida inaspettata affrontata da Jeremy Renner sul set dei nuovi episodi di Mayor of Kingstown?

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: Los Angeles Times



I film e le serie imperdibili