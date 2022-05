, star di, sarà il protagonista e produttore esecutivo di una miniserie sugli aereidella Boeing.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è attualmente nelle prime fasi di sviluppo per Amazon Studios e lo sceneggiatore Chris Terrio (Argo) è coinvolto insieme a Plan B.

Il progetto esaminerà gli eventi che circondano quanto accaduto ai modelli di velivoli che nel 2019 sono stati fermati dopo degli incidenti in Indonesia (Lion Ari Flight 610) ed Etiopia (Ethiopian Airlines Flight 302), causando la morte delle 364 persone a bordo.

Gli episodi seguiranno, tramite varie prospettive, le indagini legate a quanto accaduto e che hanno trovato come un sistema di controllo chiamato Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) fosse la causa degli incidenti. Boeing ha ammesso che due dei piloti coinvolti negli aspetti tecnici avevano sviato la FAA per quanto riguarda i sistemi di volo. L’azienda, nel gennaio 2021, ha pagato 2.5 miliardi di dollari per chiudere la questione.

Le famiglie delle vittime, invece, hanno chiesto di riaprire il caso.

Mark Forkner, che dovrebbe essere interpretato da Strong, è stato accuso di avere dato informazioni false, inaccurate e incomplete sul sistema degli aerei.

